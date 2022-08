Galerie 4 : vos animaux en vacances

Pour clôturer les 43e Festivités Western de Saint-Victor, plusieurs activités se déroulaient au courant de la fin de semaine. Samedi, il y avait la populaire compétition de bûcherons et en soirée c'était le chanteur Travis Cormier qui a fait bouger les gens. Le dimanche, mélangeant une fanfare, des calèches et des cavaliers, les petits et grands ...