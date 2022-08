C’est la journée mondiale de la bière! Voilà la raison parfaite pour amorcer la fin de semaine.

La bière est la boisson la plus consommée au monde. D’ailleurs, saviez-vous qu’elle a été créée par des femmes il y a plus de 9 000 ans ? À cette époque, les hommes préféraient donc boire du vin, justifiant que c’était une boisson pour les femmes. Un peu plus tard, les moines ont pris le monopole de cet alcool, faisant disparaître son histoire d’origine. C’est en clin d'œil à ces femmes que les bières sont appelées Rousse, Blonde ou Brune.

La journée mondiale de la bière quant à elle est beaucoup plus récente, c’est seulement depuis 2008 qu’on la fête. C’est une idée de quatre Californiens qui, après une soirée bien arrosée, ont marqué le premier vendredi du mois d’août comme date officielle de célébration.

La bière en Beauce

Malgré la réputation des Beaucerons, il y a peu de brasseries installées en Beauce.

Une seule fait partie de l'Association des microbrasseries du Québec, il s'agit de Frampton Brasse. Découvrez ou redécouvrez les étapes de brassage expliquées par Gilbert Poulin, maître brasseur passionné, dans cet article.

Depuis peu, il y a également L'Assoiffée microbrasserie, installée à Tring-Jonction.