Retour réussi pour l'Happening Festibière du Club Rotary de Beauceville

Le Club Rotary de Beauceville tenait hier soir la 4e édition de l’Happening Festibière sur l’île Ronde.

Après deux ans d’absence à cause de la pandémie, ce festival a fait un retour en force en accueillant plus de 1 500 personnes entre 16 h et 23 h.

« Ça a très bien été. On était chanceux parce qu’au début la météo n’était pas de notre côté, mais finalement la pluie a cessé vers 17 h 30 », a raconté William Poulin, membre du comité organisateur.

Il y avait trois bars sur le site, deux camions avec de la bière de microbrasserie et un bar avec des canettes de microbrasserie. Le tout se déroulait sur un fond musical.

L’objectif de cet événement était d’amasser des fonds pour le Club Rotary de Beauceville.