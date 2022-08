Les Journées de la culture sous le thème « Haut et fort! » 

La Ville de Saint-Georges a dévoilé ce matin les activités qu'elle organise à l’occasion des Journées de la culture 2022, qui sont présentées cette année sous le thème Haut et fort! entre le 29 septembre et le 2 octobre.

Le conférence de presse réunissait la directrice du Service des loisirs, Carole Paquet, la régisseuse culturelle, Caroline Veilleux, ainsi que le maire Claude Morin.

Le tout se met en branle le jeudi 29 septembre à 19 h 30 alors que Duo Hoops présentera, pour toute la famille, un spectacle d'acrobaties, de cerceaux, de jonglerie et de comédie à la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches. La soirée est présentée en partenariat avec Les Amants de la Scène et le service socioculturel du Cégep Beauce-Appalaches.

Aussi, grande nouveauté cette année, le service culturel de Saint-Georges, a expliqué la régisseuse Caroline Veilleux, tiendra des auditions en vue de produire un spectacle de variétés en mai 2023.

Un minimum de 15 candidatures seront sélectionnées par un jury de trois personnes le vendredi 30 septembre, entre 14 h et 20 h, au Centre culturel Marie-Fitzbach.

Toute personne, âgée de 8 ans et plus, pourra venir présenter son numéro dans une des disciplines suivantes: magie, jonglerie, humour, musique, conte, slam, poésie et autres. Les prestations de jonglerie en feu ou un numéro impliquant des animaux ne sont toutefois pas acceptées.

Pour cette première année d'auditions, la Ville acceptera des non-résidents de Saint-Georges qui voudraient venir tenter l'expérience. Les artistes seront avisés entre 4 à 6 semaines après l'audition s'ils ont été retenus ou pas pour la spectacle collectif Ces artistes qui seront du spectacle recevront aussi un petit cachet pour leur numéro, a indiqué Mme Veilleux. Le collectif sera présenté, soit à l'espace Carpe Diem, soit au Cabaret des Amants de la scène, ou encore au Cégep Beauce-Appalaches.

Les Journées de la culture se poursuivent le samedi 1er octobre (midi à 16 h) avec la journée Nos mémoires au Centre culturel Marie-Fitzbach, avec diverses dont un rallye historique et des ateliers de généalogie et d’écriture. Le tout se fait en partenariat avec la Société historique Sartigan, la Société de généalogie de Beauce et Artistes et Artisans de Beauce.

Enfin, le dimanche 2 octobre sera consacré à un parcours culturel animé, de l’espace Carpe Diem jusqu'à l’atelier Joual Vert, via le sentier pédestre au centre-ville. Présenté de 13 h à 16 h en collaboration avec le Cercle de Fermières de Saint-Georges et CJE Beauce-Sud.

Toutes les activités sont gratuites et ouvertes aux citoyennes et citoyens de Saint-Georges.