Le Festifilm de la Beauce présentera une soixantaine de films

Le Festifilm de la Beauce sera de retour du 16 au 18 septembre avec six salles de diffusion ainsi qu'une soixantaine de courts et longs métrages.

« On a mis le paquet cette année », a expliqué Vann Delorey, directeur général du Festifilm de la Beauce, « L’événement passe de 22 à 60 films ».

Anciennement connu sous le nom du Festival de films de Saint-Séverin, le Festifilm de la Beauce revient en septembre après deux années d’absence.

Perché à près de 400 mètres d’altitude, la petite municipalité de Saint-Séverin s’animera de cinéma dès le vendredi 16 septembre à 19 h et jusqu'au dimanche 18 septembre, vers 19 h.

Six lieux à découvrir au cœur du village

« On s’est inspiré de la formule du Festif de Baie-Saint-Paul pour offrir plus de films et dans des lieux magnifiques », décrit Vann Delorey. Après un accueil à la salle municipale, le public pourra se diriger dans l’une des six salles de diffusion. Trois d’entre elles sont d’authentiques granges converties en salle de cinéma. En plus de la grange à Vann, à Victoire et à Lysa-Kim, le Resto Chez Méo et la sacristie de l’église accueilleront les festivaliers.

« Toutes les salles sont à distance de marche », a précisé Vann Delorey. « Je conseille aux gens de suivre la météo et d’apporter un parapluie, un coupe-vent et une petite laine pour le soir. On aura un chauffage d’appoint, mais les animaux ne seront pas là pour réchauffer les gens le soir ».

Comédie, documentaires, drames et plus

Le Festifilm de la Beauce a fait de la place pour une grande variété de genres. Chacune des plages horaires aura sa thématique.

« Par exemple, il y aura un bloc de court métrage humoristique vendredi à la grange à Vann, tandis que ce sera de l’horreur à la grange de Lysa-Kym », a indiqué Vann Delorey.

Des films documentaires et internationaux et touchant les droits des femmes sont également inscrits à la programmation. Un bloc de cinéma cégépien et un autre portant sur les inondations de Sainte-Marie offriront expérience locale et issue de la relève en cinéma.

Plusieurs invités et deux performances musicales

Le contact étroit avec les artistes du cinéma québécois est l’une des forces du Festifilm de la Beauce. Une vingtaine de personnes présenteront leurs réalisations et animeront une séance de discussion avec le public.

Le Festifilm de la Beauce accueille trois invités lors de deux événements coup de cœur le vendredi et samedi soir. Le réalisateur Thomas Rinfret présentera à la sacristie, vendredi, son œuvre « Mad Dog & The Butcher: Les Derniers Vilains ». Le documentaire raconte l’histoire de la famille de lutteurs Vachon. La vedette du film, le lutteur professionnel Paul « The butcher » Vachon se déplacera pour cette même occasion. Samedi soir, Noémie O’Farrell, porte-parole du Festifilm, accompagnera la diffusion du film Les Fabuleuses dans la Grange chez Vann.

En plus, voyez deux spectacles musicaux : en commençant par le rock endiablé avec Les Deuxluxes le vendredi à partir de 22h et une surprise le samedi.

Informations complémentaires

De la nourriture et de l'hébergement seront disponibles sur place.

Tous les détails sont disponibles sur le site internet de l'événement.