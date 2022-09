Trois artistes pour les Dimanches musicaux

« Ce lieu de rassemblement est unique dans Chaudière-Appalaches. C'est votre terrain de jeu. Je vous demande de vous l'approprier et de profiter de toutes les activités qui y ont lieu. » C'est le message qu'a lancé le maire de Saint-Georges, Claude Morin, au plus de 400 citoyennes et citoyens qui ont assisté hier soir à l'inauguration de l'espace ...