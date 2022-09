Trois nouvelles expositions pour l’automne

Dans le cadre de ses partenariats avec les municipalités de Saint-Victor, de Saint-Éphrem-de-Beauce et de la résidence privée pour aînés L’Oiseau Bleu, Artistes et Artisans de Beauce (AAB) lance trois nouvelles expositions juste à temps pour l’automne.

Rappelons que ces expositions sont présentées dans le cadre du programme Ensemble pour l’art d’ici, une initiative d’AAB qui a pour but d’augmenter les lieux d’exposition pour les artistes beaucerons, mais notamment de faire entrer l’art dans la vie des citoyens.

« Voir du beau fait du bien! C’est tout un privilège que d'avoir accès à la créativité des artistes de la Beauce. Profitons-en! », a expliqué Julie Roy, coordonnatrice du projet.

Catherine Bédard à Saint-Victor

Présentée du 22 août au 15 janvier 2023 dans les bureaux municipaux de Saint-Victor, Exploration est une exposition inspirée par la nature et où le travail de l’encre de Catherine Bédard est à l’honneur.

Au sein d’une démarche très instinctive, le travail pictural de l’artiste présente des paysages abstraits aux couleurs vibrantes se construisant par la rencontre et la superposition de taches colorées. Parfois ponctuées d’éléments plus distinctifs nous ramenant dans des espaces plus figuratifs, les œuvres de Mme Bédard habitent les lieux d’une énergie vivifiante qui saura égayer votre visite.

Louise Champagne à Saint-Éphrem-de-Beauce

Présentée du 6 septembre au 5 février 2023 au Centre Multifonctionnel de Saint-Éphrem-de-Beauce, l’exposition Goûter le temps regroupe des œuvres figuratives sous la thématique de l’eau et des fleurs.

Cette série vous fera voyager en partance des rives de la rivière Chaudière jusqu’aux tréfonds marins des mers du sud. L’artiste tente de créer différentes atmosphères. Dans tous les cas, l’harmonie des couleurs sert toujours à traduire l’émotion : « La mission que je me suis donnée est celle de présenter la vie de façon plus vivante, plus douce, plus agréable. Pour y arriver, je ne me limite pas seulement à la représentation picturale, mais je m’appuie beaucoup sur les jeux de lumière, sur le choix des couleurs. La couleur, c’est ce qui m’anime, car elle suggère l’atmosphère, l’état d’esprit dans lequel je me situe », s’exprime Louise Champagne. L’exposition était précédemment présentée à la résidence L’Oiseau Bleu cet été. Vous ne l’avez pas vu? C’est votre chance!

Danielle Robinson à la résidence L’Oiseau Bleu

Présentée du 7 septembre au 5 février 2023 à la résidence L’Oiseau Bleu de Saint-Georges, l’exposition Entre champs et rivière comporte un corpus d’une vingtaine d'œuvres photographiques imprimées sur acrylique et sur métal de l’artiste joseloise Danielle Robinson.

Il s’agit, en quelque sorte, d’une ode à la beauté de nos paysages beaucerons. La sauvegarde de l’eau ainsi que l’importance de la préservation de nos ressources sont au cœur des préoccupations environnementales de l’artiste. Cette exposition est aussi le fruit de la contemplation de Mme Robinson : « Je souhaite que mes photographies éveillent de beaux souvenirs tout en apportant amusement et apaisement aux résidents de la résidence L’Oiseau Bleu. Quel bonheur de partager mes clichés avec des femmes et des hommes qui ont investi leur vie entre champs et rivière! » affirme-t-elle.

Participation au projet

Notez qu'en tout temps, il est possible pour les organismes ou entreprises intéressées de participer au projet Ensemble pour l’art d’ici de s’inscrire autant au volet intérieur qu’extérieur. Toutes les informations se retrouvent sur le site web d’Artistes et Artisans de Beauce (www.aab-qc.ca/eai)