Un conte musical au piano urbain ce dimanche

Après une pause de trois ans, les Concerts Sainte-Aurélie et les Sentiers d'Aurélie présentent une toute nouvelle production théâtrale intitulée Blue jeans sur la plage Bélanger, pièce écrite et mise en scène par Harold Gilbert. L'action prend place vers la fin des années soixante par un été indien particulièrement chaud et met en scène des ...