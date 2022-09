Le Café historique présentera « La Ruée vers l’or en Beauce »

Le Café historique entreprendra sa neuvième saison le vendredi 23 septembre avec la présentation du sujet « La Ruée vers l’or en Beauce ».

La présence d’or en Beauce date de plus d’un siècle et a donné lieu à une activité fébrile, créant même une véritable ruée vers l’or. Des milliers de chercheurs ont exploré les rivières et ruisseaux de la région à la recherche d’or, des compagnies ont été créées pour en faire l’exploration et l’extraction. On y a même fait d’importantes découvertes de grande valeur pour l’époque.

En plus de parcourir l’histoire de «La Ruée vers l’or en Beauce», il sera également question de recherches toujours en cours de la part d’une entreprise, Champs d’Or en Beauce, une compagnie cotée à la bourse de croissance de Toronto.

Pour traiter de ce sujet, l’animateur Pier Dutil a recruté trois invités qui sauront aborder le sujet et faire découvrir des pans entiers de cette histoire parfois oubliée.

Il s’agit de François Drouin, auteur du livre «Les Mines d’or en Beauce», et Yvan Poulin qui s’apprête à publier un livre sur la rivière Gilbert d’où on a extrait d’importantes quantités d’or de son lit. Le troisième invité est Patrick Levasseur, président, directeur général de la compagnie Champs d’Or en Beauce, qui se livre à des recherches nombreuses dans les divers cours d’eau de la région dans le but d’y découvrir des quantités suffisantes d’or pour en faire l’extraction.

Comme à l’habitude, l’activité se tiendra à compter de 9 h 30 dans la salle Denise-Rodrigue située au quatrième étage du centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges. L’admission est gratuite.

Le public qui ne peut se déplacer pourra également suivre l’activité en direct sur le site web de NousTV. Ultérieurement, NousTV rediffusera sur ses ondes (canal 9 ou HD 555) le contenu intégral de ce Café historique.