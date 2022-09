Le groupe Apollyon's Fate met en lumière des sujets de l'ombre

Le groupe de métal symphonique Apollyon's Fate, de Sainte-Marie, a sorti sa première chanson « Pain », portant sur les soins palliatifs.

Mise en ligne le 2 septembre, cette création originale vise à accompagner les gens dans leur période de deuil, de tristesse et de désespoir.

« Tout a commencé quand je travaillais au CLSC et que je faisais du soin à domicile. J’assistais les personnes en fin de vie, à leur domicile, et c’est là que l’idée des paroles m’est venue. Nous on trouvait que c'était important de soutenir les gens en fin de vie ainsi que leurs proches, que les gens se sentent compris autant dans la maladie que dans le deuil », a expliqué Sarah Frenette, chanteuse du groupe Apollyon's Fate, en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com.

Les quatre membres du groupe envisagent de faire un vidéoclip pour cette chanson au cours de l’année 2023. Ils ont déjà le projet bien en tête. « Ce qui serait plaisant, ce serait de pouvoir tourner dans un environnement hospitalier. On voudrait que ce soit une jeune famille touchée par le deuil. Les détails sont encore à venir », a précisé Sarah.

D’ailleurs, le groupe travaille essentiellement à composer des chansons originales. Celle-ci est la première qui a été enregistrée en studio et publiée sur différentes plateformes (Spotify, iTunes, etc.). Elle a déjà eu plusieurs écoutent à l'étranger, notamment en Europe et au Pérou.

Au cours des prochains mois, ils voudraient retravailler et enregistrer en studio des titres écrits au cours des dernières années pour pouvoir sortir un album complet en 2023. Il y aura des oeuvres un peu plus dynamique abordants l’itinérance, la voix de la souffrance, etc.

Les artistes souhaitent également faire des concerts au profit d’organismes communautaires ou pour aider des gens qui sont dans le besoin.

« La vocation du groupe c’est de sortir de l’ombre des sujets que les gens ne veulent pas regarder », a fait savoir Steeven Thibault, membre du groupe. « Comme l’itinérance, il y a des bons samaritains qui vont aider, mais ce n'est pas la majorité. Donc nous on veut dire que non seulement ça existe, mais on met un spotlight dessus. »

Apollyon's Fate

Le groupe est né en 2017 et a été fondé par Sarah Frenette et son conjoint, Steeven Thibault. Au fil des années, le groupe a évolué, il y a eu de nouveaux membres et une couche d’instruments classique a été ajoutée pour apporter une touche symphonique.

Le nom « Apollyon's Fate » reflète l’objectif des artistes qui est de parler de mettre en évidence des problématiques sociales. « Ce qui n'est pas exposé normalement, nous on va le mettre dans nos chansons pour le dénoncer », a indiqué la chanteuse.

Apollyon est le nom d’un ange déchu qui est dans l’abîme, ça signifie également destructeur. Et Apollyon’s Fate veut dire en fait « à la merci d’Apollyon ».

Aussi, des tee-shirts au nom du groupe sont en vente sur la page Facebook de Apollyon’s Fate.