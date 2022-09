Beauceville fêtera la culture

Le froid prend tranquillement sa place après la belle saison. Nous approchons du temps des pommes ou petits et grands peuvent aller dans les vergers récolter ce fruit si apprécié. C’est souvent l’occasion pour les familles de se retrouver et de profiter des derniers beaux jours avant l’arrivée de l’hiver. On en profite également pour prendre des ...