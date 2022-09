Une artiste de Sainte-Marie invitée au Québec Musiques Parallèles

L’artiste en arts visuels et médiatiques de Sainte-Marie, Triska Sicuranzo Gagné présentera son installation « Danse orchestrée » lors du Québec Musiques Parallèles (QMP).

Pour sa deuxième année, QMP offre 28 évènements à travers 16 villes et villages le long du Saint-Laurent et au-delà; une soixantaine d’artistes canadiens et internationaux parcourant le Québec à la rencontre des amateurs de musiques exploratoires et d’art sonore. Les concerts et les installations sonores se succéderont de Mont-Louis à Gatineau, en passant par Matane, Rimouski, l’Isle-Verte, Saguenay, Joliette, Québec et Montréal, essaimant jusqu’à Ottawa, Toronto et Winnipeg.

L’évènement de la Beauceronne débute le 6 octobre à partir de 17h à la Charpente des Fauves à Québec. Le public pourra admirer son oeuvre également le 7 octobre et le 8 octobre de 12h à 17h.

Il s’agit de trois projections d’une même aurore boréale qui sont projetés sur des Plexiglas installés en hauteur. La vidéo de cette aurore est divisée en canaux rouge/vert/bleu (RVB). Via une programmation électronique, chacune de ces couleurs en mouvement génère sa propre piste sonore. Celles-ci sont ensuite superposées dans l’espace pour y être associées à leur projection respective.