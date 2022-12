Appel photo : la Beauce en couleurs!

Le mois d’octobre apporte à nos paysages ses plus belles couleurs et sa plus belle lumière.

C’est l’occasion rêvée pour les photographes amateurs de prendre en image ce magnifique décor qui ne reste que quelques semaines avant que les arbres perdent de leur éclat.

Afin d’immortaliser l’automne 2022, EnBeauce.com vous propose de partager vos plus belles photos de paysages automnales.

Pensez à nous préciser le lieu de vos images!

Envoyez-nous vos photos!

Nous publierons vos images au courant des jours à venir. Nous en ferrons une galerie pour tous les amateurs de photographie. Faites-nous parvenir vos clichés :

— En cliquant sur ce lien et remplir le formulaire

— Par courriel à l’adresse [email protected]

Privilégiez le formulaire!