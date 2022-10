Les Chroniques de Saint-Georges en photos disponibles en livre

C'est ce matin que la Société Historique Sartigan a lancé un livre présentant les 250 meilleures Chroniques de Saint-Georges, rédigées bénévolement par Pierre Morin.

Publiées en ligne depuis 2017, notamment via EnBeauce.com, ces chroniques ont connu un vif intérêt de lecture et de consultation dans la population. Cela a amené l’organisme à vouloir rendre accessibles celles-ci par le biais d'un volume sur lequel l'avocat à la retraite planche depuis un an et demi.

L'ouvrage de 540 pages comprend plus de 1000 photos qui sont regroupées principalement par thème: les lieux, les bâtiments patrimoniaux, comme l'église Saint-Georges, les ponts, les magasins, les hôtels, les maisons, etc. Le plus vieux cliché du recueil date de 1879 et présente une résidence de la 1ère avenue sur la rive Ouest.

« Si vous n’avez qu’un livre à acheter sur l’histoire de notre Ville, c’est bien celui-ci, au-delà des textes et photos issus des fonds soumis à notre organisation, c'est une façon de mettre en lumière les gens, les institutions, entreprises et événements qui ont façonné la Ville de Saint-Georges », a souligné Bastien Lapierre, président de la Société Historique Sartigan.

Pour Pierre Morin, le rôle d'un société historique comprend, outre la conservation, celui de la «diffusion» du matériel d'archives, ce à quoi servira le livre. L'auteur a tenu également à saluer la collaboration de Paulin Poirier à la recherche.

« Nous sommes privilégiés comme ville d’avoir des gens de cœur qui s’assurent de conserver et de diffuser les legs visuels du passé et de notre histoire », a témoigné le maire, Claude Morin, dont la Ville est l'unique bailleurs de fonds de l'organisme.

Cette première édition sera disponible en quantité limitée, seulement 300 exemplaires, qui seront imprimés par Groupe Audaz. Le nombre pourrait être supérieur selon la prévente qui commence aujourd'hui et durera jusqu’au 7 novembre.

Le livre Les Chroniques de Saint-Georges sera en vente au bureau de l’organisme ou par courriel ([email protected]) jusqu’à épuisement de cette édition au prix de 50 $. Le livre devrait être livré dans la deuxième semaine de décembre, juste à temps pour les Fêtes, avec une possibilité de dédicace de l'auteur lors d’une rencontre au bureau de la Société Historique Sartigan, à l’édifice Marie-Fitzbach.

Pour avoir accès à toutes les chroniques historiques de Pierre Morin publiées chez EnBeauce.com, cliquez ici.