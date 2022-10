Dernière galerie: la Beauce en couleurs

La Beaucevilloise Claudie Mercier est en nomination à la Soirée Mammouth 2022, pour son balado « Perceptions ». Dans ces enregistrements, elle met de l'avant les conditions atypiques et la différence. Elle est donc aux côtés de Marie-Philip Poulin et de 13 autres personnalités, dans le classement des 15 gestes les plus inspirants pour la ...