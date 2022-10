Claudie Mercier nomminée à la Soirée Mammouth 2022

La Beaucevilloise Claudie Mercier est en nomination à la Soirée Mammouth 2022, pour son balado « Perceptions ».

Dans ces enregistrements, elle met de l'avant les conditions atypiques et la différence.

Elle est donc aux côtés de Marie-Philip Poulin et de 13 autres personnalités, dans le classement des 15 gestes les plus inspirants pour la jeunesse en 2022. Ce sont des jeunes de 13 à 17 ans, de partout au Québec, qui ont identifié les personnes qui les inspiraient le plus. Désormais, ils doivent voter pour les cinq gagnants, et ce, jusqu'au 23 octobre.

La Soirée Mammouth 2022 sera diffusée le vendredi 9 décembre prochain à 20 h, sur Télé-Québec.