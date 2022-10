Le traditionnel Marché de Noël de Saint-Victor, organisé par le Cercle de Fermières de l'endroit, se tenait cette fin de semaine à la Salle des Festivités Western.

Plus d’une trentaine d’artisans et de commerçants de la région présentaient leurs produits et créations.

On peut donc dire que la saison des marchés de Noël est officiellement ouverte!