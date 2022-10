Le service des loisirs de Saint-Prosper présente la toute première saison des Petits Explorateurs, où dix personnes raconteront tour à tour, l’un de leur voyage préféré.

C'est au cours de six événements, tenus à la salle SBC du Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, que les voyageurs pourront partager leurs histoires. Les présentations se feront chaque vendredi soir à compter de 19 h, du 28 octobre au 2 décembre. Les spectateurs seront accueillis à partir de 18 h 30 et un service de bar payant sera offert.

Découvrez la programmation :

- 28 octobre : Nouvelle-Zélande, un coin de paradis bleu et vert avec Brigitte Larochelle,

- 4 novembre : Nunavik, une terre oubliée et méconnue du Québec avec Vincent Bussière et le duo Pascale Pruneau et Pier-Luc Vaudreuil,

- 11 novembre : Scandinavie, Cap nord et soleil de minuit avec Gaétane Lachance et Réjean Lessard,

- 19 novembre : Espagne, Saint-Jacques et moi l’avons marchés ce Chemin de compostelle avec Annie Boivin,

- 25 novembre : Inde, pays de splendeur et arôme local avec Justine Poulin,

- 2 décembre : Islande, pays de glace et de feu avec Donald Tanguay et Suzanne Bizier.

La soirée sera composée de deux projections vidéo d’une durée de 20 à 30 minutes chacune, avec une intermission entre les diffusions. Pour conclure la soirée, une session de questions ainsi qu’un échange d’informations seront offerts pour tous les intéressés.