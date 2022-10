La ferme la Petite Bergère s'illumine pour Noël

La ferme la Petite Bergère et compagnie de Saint-Prosper a l’intention d’illuminer tout son domaine pour célébrer Noël et ravir petits et grands.

En effet, la propriétaire Martine Boulet a l’intention de créer un sentier qui aura minimalement 800 pieds. De plus, désirant garder une empreinte écologique faible, les lumières utiliseront majoritairement l’énergie solaire.

Les familles pourront découvrir l’agriculture et ses animaux tout en profitant d’une ambiance féérique. Un parcours avec des suçons géants ainsi que des lanternes conçues en mémoire des animaux disparus seront disponibles. Des cadeaux lumineux géants parsèmeront aussi le sentier.

« Je crois fortement que cet évènement sera rassembleur et fera rayonner ma région », explique la propriétaire.

Appel aux citoyens

Afin que ce projet puisse se concrétiser, elle doit réussir à vendre au moins cent billets sur son site internet. Il reste actuellement 14 jours à la vente et plus du quart ont déjà pris preneur.

De plus, si des personnes désirent venir apporter un coup de main pour la décoration, Martine en serait très heureuse. Vous pouvez la contacter par sa page Facebook La ferme la Petite Bergère et compagnie.

Les profits faits seront investis dans l’Arche de Rosie, un tout nouveau refuge pour chatons abandonnés et errants qu'elle vient tout juste de mettre en place.