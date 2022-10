Plus de 400 visiteurs au tout premier «Sentier hanté» de Saint-Benjamin

Le tout premier Sentier hanté de Saint-Benjamin a été arpenté par plus de 400 personnes le samedi 22 octobre.

Jeunes et moins jeunes se sont présentés pour vivre une expérience unique en plein air et affronter leurs peurs. Les braves ont rencontré un boucher sanguinaire, des clowns tueurs et Mike Myers. Sans oublier la sorcière brulée vive sur le bûcher.

Tout au long du parcours, les gens pouvaient aussi répondre à un mini rallye. Par la suite, les participants étaient conviés à partager un bon chocolat chaud près du feu.

L'activité a été un aussi grand succès grâce aux bénévoles qui ont confectionné toutes les décorations. Notons notamment que la création du parcours a nécessité plus de 300 heures de bénévolat. De plus, plusieurs comédiens présents sur place ont permis de rendre le parcours plus effrayant.

Une autre activité d'Halloween est organisée par le comité de loisirs de Saint-Benjamin ce samedi 29 octobre avec la visite d'une grange hantée, au 329, 14e rang Ouest, de 14 h à 21 h. Le tout sera suivi d'une fête qui aura lieu à l’édifice municipal à partir de 20 h 30. Trois prix de 100$ seront offerts pour les costumes les plus originaux.

L’entrée est gratuite pour ces deux activités.