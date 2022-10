Sophie Roy sera présidente d'honneur du Salon des Artistes et Artisans de Beauce

Après deux ans d'absence, le Salon des Artistes et Artisans de Beauce (AAB) sera de retour les 18, 19 et 20 novembre prochain, au 3e et au 4e étage du Centre Culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

Sous la présidence d’honneur de Sophie Roy, apicultrice de Notre-Dame-des-Pins, les exposants sur place présenteront leurs œuvres, produits et réalisations qui seront également disponibles pour la vente.

Pour sa 36e édition, l'événement accueillera une quarantaine d’artistes et d’artisans de différentes disciplines artistiques et artisanales. Parmi eux, 23 exposants sont originaires de la Beauce et d’autres proviennent d’autres régions comme Sherbrooke, Montréal ou même de la Gaspésie.

« Tous nos exposants, y compris moi-même, sommes très fébriles à l’idée d’accueillir à nouveau le public pour l’événement! Le Salon est un événement très attendu chaque année. Après maintenant deux ans d’absence, nous revoilà! On espère que les visiteurs seront au rendez-vous! », a affirmé Lise Thibodeau, coordonnatrice du Salon.

Notons également que les gens qui visiteront le Salon pendant la fin de semaine, auront l’occasion de se procurer des billets pour tenter de gagner des produits offerts par certains exposants.

L’entrée est gratuite pour tous, sur toute la durée de l’événement.

Exposants participants

Agroalimentaire :

Chloé Latulippe,

Isabelle Forgues,

Jessie Vigneault,

Roland Rodrigue

et Sophie Roy.

Arts visuels :

Carole Giguère,

Denis Courchesne,

Denise Séguin,

Gaétane Boucher,

Isabelle Denommé,

Louise Champagne

et Serge Nadeau.

Arts décoratifs :

Audrey Cliche,

Claude Quirion

et Yves Bouvrette.

Bijoux :

Anne Carmichael,

Christine Beaulieu,

Hélène Boulard

et Lison Morin.

Bois et métal :

André Corriveau,

Berthier Bérubé,

Denis Grondin,

François-René Cloutier,

Paul Audet

et Simon Mathieu.

Couture :

Andréa Lapointe,

Carole Poulin,

Carole Gilbert,

Dominique Vallière,

France Quirion,

Gisèle Bolduc,

Judith Purcell,

Lorraine Andrée Parent

et Solange Lessard Bernard.

Savonnerie :

Isabelle Vigneault

et Jenny Boies.

Tissage :

Francine Vallée,

Lucie Boissonneault

et Réjean Giasson.

Heures d’ouverture

Vendredi 18 novembre : 13h à 20h30

Samedi 19 novembre : 9h30 à 17h

Dimanche 20 novembre : 9h30 à 17h