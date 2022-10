Près de 400 spectateurs au Mercredi étudiant du Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches présentait hier soir son spectacle automnal du Mercredi étudiant, devant 377 spectateurs.

Le sourire aux lèvres, le public a bien apprécié les pauses humoristiques animées par la ligue d'improvisation du Cégep, Les Pissenlits.

Il y a aussi eu une chorégraphie présentée par Étadâme, composé de Lisa Allard, Audrey Boulet, Mya Chouinard, Karene Guay, Shanny Jolin Vachon, Shanie Paré et Karine Roussel.

Les étudiants ont présenté de nombreux numéros musicaux, en voici la liste:

- The Handler - Muse: Maxence Lang (Batterie), Tommy Bolduc et Patrick Gilbert (Guitare électrique), Jacob Brassard (Basse électrique), Émilie Gagné (Piano) et Pierre-Olivier Lachance (Voix)

- Eye In The Sky – Alan Parsons Project- Rachel (Flûte traversière), Maxime Poulin (Batterie), Sarah Maude Giguère (Guitare électrique), Alexis Proulx (Guitare acoustique), Tommy Bolduc (Basse électrique), Albert Cliche (Keyboard) et Alexandre Pougny (Back vocal)

- July – Noah Cyrus : Jordan Tardif (Guitare acoustique), Leana Henriquez et Valérie Beaudoin (Voix)

- Paranoid – Black Sabbath : Christopher Gagné (Batterie), Maxime Poulin (Voix), Patrick Gilbert (Guitare électrique) David Mathieu (Basse électrique)

- I’ll Sleep When I Am Dead – Set if Off Gabriel Turcotte (Voix), Maxime Poulin et Raphaël Talbot (Guitare électrique), Daniel Bégin (Basse électrique), Pierre-Olivier Fortin (Batterie)

- L’autruche et la poule – Composition : Raphaël Talbot (Basse électrique), Maxime Poulin (Batterie), Justin Maheux (Guitare électrique) Albert Cliche (Piano) Rachel Dallaire (Flûte)

- Human – Rag’n’Bone Man- Alexandre Pougny (Voix), Maeva Chaumarat (Batterie), Léticia-Kim Servant (Basse électrique), Karene Guay (Piano).

- Not your’s anymore – Composition : Andy Poulin (Guitare acoustique), Léticia-Kim Servant (Voix et Giutare Acoustique), Karene Guay (Basse électrique), Maxence Lang (Battrie)

- Copilote - Fouki Maxence Lang (Batterie), Sarah-Maude Giguère (Basse électrique), Leana Henriquez (Ukulélé), Jordan Tardif (Voix et Guitare acoustique)

- Someone You Loved – Lewis Capaldi- Albert Cliche (piano), Justin Maheux (Guitare) Élora Martel et Valérie Beaudouin (Back vocal) Pierre-Olivier Lachance (voix)

- Back to Black - Amy Winehouse Mélodie Gauthier (Voix), Maxence Lang (Batterie), Raphaël Talbot (Basse électrique), Sarah-Maude Giguère (Guitare acoustique), Émilie Gagné (Piano)

- Starlight – Muse Maxence Lang (Batterie), Sarah-Maude Giguère (Basse électrique), Émilie Gagné (piano), Tommy Bolduc et Raphaël Talbot (Guitare électrique), Élora Martel et Mélodie Gauthier (Back Vocal) Victoria Demers (Voix)

Notons que plus de 80 % des étudiants sur scène étaient des premières années.