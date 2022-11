Près de 250 visiteurs au Cauchemar de la 8e rue

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 5 novembre Pièce de théâtre «Toi, moi et l'autre...» Au début des années 60, après plusieurs années de fréquentation, Marcelle et Cyrille décident d’habiter enfin ensemble. Malgré le désaccord de ...