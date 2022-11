Les Fermières de Saint-Georges tiendront un marché de Noël

Natif de Montréal, d'un père français et d'une mère québécoise, Philippe Vinot est passionné par le vin et tous ses secrets. Il est membre fondateur et président du Salon des vins de Saint-Georges. Son père faisait son propre vin lorsque Philippe était plus jeune. « Comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit », a-t-il confié en riant ...