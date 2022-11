Une Beaucevilloise à l'émission « Le lot du diable »

Une Beaucevilloise s’est transformée en colon, à Paspébiac en Gaspésie, dans le cadre de la téléréalité Le lot du diable : la conquête de la mer.

En effet, c’est ce soir que vous pourrez voir Karina Grondin débuter l’aventure.

C’est à Paspébiac, en Gaspésie, que l’ouvrière agricole de 33 ans a vécu comme en 1934 dans un banc de pêche à la morue. Elle devra prouver qu’elle a l’étoffe d’un colon post Grande Dépression afin de gagner le grand prix de 100 000 $.

Les participants vivent sur le bord de la mer avec peu de ressources, sans électricité ne pouvant compter que sur eux-mêmes et leur colonie. Au total, ce sont dix hommes et six femmes qui vivent l’expérience.

Karina, une habituée à l’effort physique en travaillant la terre avec son frère et son père en plus d’être mère de deux enfants, a toutes ses chances d’y parvenir.

Vous pourrez suivre son cheminement tous les vendredis à 20 h sur la chaîne Historia.

Mentionnons que la première saison était en 2017 dans la forêt abitibienne durant la Grande Dépression et qu’elle avait fracassé des records d’écoute.