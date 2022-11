Beauce-Nord a souligné la Semaine québécoise des rencontres interculturelles

Dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, qui se tenait du 7 au 13 novembre, le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord (CJEBN) a rassemblé les Québécois.es et les nouveaux arrivants, en entremêlant leurs traditions.

Un authentique autel mexicain de la Fête des morts était exposé à la Bibliothèque Honorius-Provost de Sainte-Marie. Une initiation à la salsa a réjoui des amateurs de danse latine le 11 novembre, au Chalet du parc de Sainte-Joseph-de-Beauce.

Le CJEBN a également offert un atelier en collaboration avec la compagnie de danse Manigance, au Centre récréatif de Sainte-Marie, le 12 novembre. Grands et petits se sont amusés sur des sonorités et des pas de gigues. Puis, c'est la Champeta – un genre musical originaire de Carthagène en Colombie – qui a fait danser les nombreuses personnes participantes. Enfin, pour clore la fête, des enfants originaires d’ici et d’ailleurs ont participé à un atelier de fabrication de piñata.

Notons que la Semaine québécoise des rencontres interculturelles propose chaque année de mettre en valeur la contribution importante des Québécoises et des Québécois de toutes origines à la prospérité du Québec. Elle vise également à encourager le dialogue, le rapprochement interculturel, et à faire valoir l’apport positif de l’immigration et de la diversité. Chaque année dans Beauce-Nord, l’équipe en immigration du CJEBN se fait un plaisir d’en faire la promotion.