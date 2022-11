La Féerie de Noël de Cumberland de retour pour une 16e année

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 19 novembre Marché de Noël de Saint-Éphrem-de-Beauce Plus de 30 exposants. Où: Centre multifonctionnel de l'endroit. Quand: 10 h à 16 h Salon des Artistes et Artisans de Beauce Pour sa 36e ...