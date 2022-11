Quelque 1 125 visiteurs au 11e Salon des Vins de Saint-Georges

C'est le 11 novembre qu'avait lieu le vernissage de l’exposition Goûter le temps, de l’artiste-peintre Louise Champagne, qui se tient au Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem-de-Beauce. Plus d’une trentaine de personnes étaient présentes lors de la soirée pour admirer les œuvres à l’acrylique et à l’aquarelle du corpus de Mme Champagne, en plus ...