Plus de 2 000 visiteurs au 36e Salon des Artistes et Artisans de Beauce

Près de 2 100 visiteurs se sont rendu au 36e Salon des Artistes et Artisans de Beauce qui se tenait en fin de semaine au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

C’est quelques quarante créateurs en arts visuels, en métiers d’art ou en agroalimentaire d’ici et d’ailleurs qui étaient sur place pour accueillir le public et pour faire découvrir leurs produits. Parmi eux, 23 étaient originaires de la Beauce et d’autres provenaient d’autres régions comme Sherbrooke, Montréal ou même de la Gaspésie.

Sophie Roy, de la Miellerie de Sophie à Notre-Dame-des-Pins, qui était la présidente d’honneur de cette édition, se dit plus que satisfaite de sa participation à l’événement cette année. « Le bouche à oreille c’est ma paie! Les gens étaient au rendez-vous, ils étaient souriants, ils étaient de bonne humeur. C’était au-dessus de mes attentes ce qui s’est passé ici ce weekend! L’organisation était impeccable, merci beaucoup de nous accueillir année après année! » s’est-t-elle exprimé.

Après deux ans d’absence, le comité organisateur s'est réjouit de voir que l’engouement envers l’événement est toujours bien présent. « Merci à tous les visiteurs d’avoir été au rendez-vous pour nos artistes et artisans! Nous sommes conscients que, dans le contexte actuel, certaines craintes persistent, mais je suis extrêmement satisfaite du déroulement malgré le fait qu’il y ait eu un peu moins de visiteurs que pour la dernière édition en 2019. Pour 2023, soyez assurés que, si je suis toujours de ce monde, je serai là! » a affirmé Lise Thibodeau, coordonnatrice du Salon.

Pendant toute la durée de l’événement, des billets étaient également mis en vente auprès des visiteurs qui couraient la chance de remporter divers prix offerts par les exposants participants. Au total, c’est plus d’une quarantaine de cadeaux qui ont été tirés et remis à ceux et celles qui s’étaient procurés des billets. Toutes les personnes gagnantes seront contactées au courant de la semaine.

Les fonds amassés ont également servi à soutenir la campagne de financement d’Artistes et Artisans de Beauce qui souhaite, par la mise en place d’une toute nouvelle offre de services, bonifier et diversifier l’offre culturelle offerte aux trois MRC de la Beauce. La campagne se poursuit jusqu’au 2 décembre prochain. Tous les détails sont disponibles sur le site web aab-qc.ca.

L’événement s’est finalement conclu avec la nomination de la prochaine présidente d’honneur qui a été choisie à la suite d’un vote du public. Les visiteurs étaient appelés à déterminer leur exposant(e) coup de cœur du Salon.

Ainsi, c’est Judith Purcell des Créations Jam’s (Saint-Georges) qui a été désignée par le public! « C’est toujours un plaisir de participer au Salon ici à Saint-Georges. Les visiteurs, les autres exposants et toute l’équipe d’organisateurs et de bénévoles sont tous extrêmement chaleureux, la passion se ressent! Je ne m’attendais pas du tout à être choisie pour la prochaine présidence d’honneur! C’est une belle reconnaissance et c’est très flatteur. C’est la preuve que mon travail ne passe pas inaperçu! » s’est exclamé Mme Purcell.