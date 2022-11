Un vernissage réussi pour l’exposition «Goûter le temps»

C'est le 11 novembre qu'avait lieu le vernissage de l’exposition Goûter le temps, de l’artiste-peintre Louise Champagne, qui se tient au Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem-de-Beauce.

Plus d’une trentaine de personnes étaient présentes lors de la soirée pour admirer les œuvres à l’acrylique et à l’aquarelle du corpus de Mme Champagne, en plus de rencontrer l’artiste.

L’exposition Goûter le temps regroupe des œuvres figuratives sous la thématique de l’eau et des fleurs. Cette série fait voyager en partance des rives de la rivière Chaudière jusqu’aux tréfonds marins des mers du sud. L’artiste a tenté de créer différentes atmosphères en jouant avec l’harmonie des couleurs.

L’exposition est présentée dans le cadre du programme Ensemble pour l’art d’ici et d’un partenariat entre Artistes et Artisans de Beauce et la municipalité. Rappelons qu’Ensemble pour l’art d’ici est une initiative d’AAB qui a pour but d’augmenter les lieux d’exposition pour les artistes beaucerons, mais notamment de faire entrer l’art dans la vie des citoyens.

Les visiteurs peuvent voir les oeuvres au Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem aux heures d’ouverture habituelles de l’établissement. L'exposition sera en place jusqu’au 5 février 2023.