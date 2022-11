Des Gnomes de Noël fabriqués par cinq Beauceronnes

Christine Doyon, Suzanne Bédard, Claire Bélanger, Claire Morissette et Iara Schaper sont cinq amies beauceronnes qui se sont lancées dans la confection de Gnomes de Noël « par pur plaisir ».

C'est ce que nous a conté l'initiatrice du projet, Christine Doyon, de Saint-Côme-Linière, lors d'un entretien téléphonique.

« Tout a commencé l'an dernier, j'ai fait quelques Gnomes par pu plaisir et mes amies se sont finalement joint à moi », a-t-elle indiqué. À ce moment-là, les dames en ont réalisé quelques-uns qu'elles ont offerts à leurs proches.

Elles se sont repenchées sur le projet il y a quelques semaines et là leur ai venu l'idée de participer au marché de Noël de Saint-Côme-Linière et de Saint-Georges pour vendre quelques-unes de leur confection. Elles en ont d'ailleurs profité pour remettre une partie de leurs revenus aux scouts de Saint-Georges et à Moisson Beauce.

Les cinq amies se réunissent une fois par semaine, le mardi, où elles passent l'après-midi ensemble avec l'objectif commun de partager tout en ayant du plaisir. Chacune créée selon son propre style, avec ses idées et son imagination, ce qui rend chaque production unique.

« Le défi c'est d'utiliser le plus possible de produits recyclés. On a de vraies fourrures, on a réutilisé des bas et des tissus. Nos Gnomes sont donc composés de 75 à 80 % de matériaux recyclés. »

Pour découvrir leurs Gnômes de Noël, rendez-leur visite les 3 et 4 décembre prochain alors qu'elles exposeront au Marché de Noël de Saint-Georges.