Retour du Grand Marché de Noël de Saint-Georges

Le traditionnel Grand Marché de Noël à Saint-Georges est de retour pour deux fins de semaine avec trente exposants et de l’animation dans le stationnement du Grand Marché Beauce-Sartigan.

Ainsi les visiteurs pourront venir les 3, 4, 10 et 11 décembre de 10 h à 16 h découvrir les produits et créations des exposants de l’agroalimentaire et de l’artisanat.

De plus, il sera possible de manger et boire sur place. Le restaurant 1668 tiendra pour l’occasion une terrasse d’hiver.

L’ambiance et les animations seront également sur le site afin que toute la famille y trouve son compte : feu, musique, promenade en carriole, coulée de tire, décoration d’un sapin de Noël, visite du père Noël (les dimanches) et un « coin photo » avec photographe. L’entrée est gratuite.

« On a vraiment misé sur l’agroalimentaire cette année. Il va y avoir de la bonne nourriture! », affirme Barbara Bourque, présidente du Grand Marché.