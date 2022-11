Pamela Doyon remporte le prix « Relève professionnelle »

La Georgienne Pamela Doyon a remporté le Prix Relève professionnelle lors de la cérémonie des Prix d’excellence Arts et Culture 2022, qui s’est déroulée le 28 novembre à la Salle des Promotions du Séminaire de Québec.

Elle a également obtenu une bourse de 7 500 $, pour avoir accompli un travail de grande envergure, créant une véritable vie culturelle en région. « Guidée par son désir de démocratiser la culture et l’art, elle s’implique de toutes parts dans la région pour la faire rayonner, notamment en y créant et en y coordonnant d’importants festivals ou des projets de théâtre immersif audacieux », a retenu l'organisation.

L'événement était présenté par Centre de formation et de consultation en métiers d’art, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), la Fondation de l’Orchestre symphonique de Québec, L’ICQ (l’Institut canadien de Québec), Manif d'art, la Ville de Lévis, la Ville de Québec et Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA).

Au total, 13 lauréats se sont partagés des bourses totalisant 49 000 $ qui ont permis de récompenser l’excellence du travail d’artistes professionnel.le.s, d’organismes et de travailleur.euse.s culturel.le.s, soulignant leur contribution exceptionnelle à l'essor culturel des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. En plus de leur bourse, chaque lauréat.e s’est vu remettre un trophée unique créé par Catherine Lessard, artiste du fléché et lauréate du Prix Distinction en métiers d’arts en 2021.