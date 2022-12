Ghislaine Falardeau remporte le concours «Noël dans ma cité»

C'est l'oeuvre Avant que sonne minuit, de Ghislaine Falardeau, qui a été choisie pour illustrer les vœux de Noël de la Ville de Saint-Georges, dans le cadre du concours en arts visuels Noël dans ma cité 2022.

L’œuvre en question a valu à son auteure une bourse d’une valeur de 400$ qui lui a été remise jeudi par le maire Claude Morin, à l’occasion du lancement des expositions hivernales au centre culturel Marie-Fitzbach.

Avant que sonne minuit comprend les principaux bâtiments, anciens et nouveaux, de Saint-Georges : l’église l'Assomption, à l’avant-plan, représente la veille de Noël et la traditionnelle messe de minuit. En contrepartie, à la gauche, la caserne de pompiers représente l’architecture actuelle d’une communauté en plein essor. Bien perché au-dessus de la ville, on y distingue un monument institutionnel. L’amalgame de ces trois bâtiments significatifs témoigne de toute la richesse de Ville de Saint-Georges.

« Ayant au cœur ma ville natale, j’ai voulu recréer une scène qui replonge dans mes souvenirs. La fébrilité avant la fête de Noël, le réveillon et la messe en famille sont de merveilleux moments de mon enfance que j’ai voulu vous partager », a partagé Ghislaine Falardeau.

Rappelons que Noël dans ma cité est un concours en arts visuels qui revient annuellement. Il invite les artistes locaux, photographes, peintres ou dessinateurs, âgés de 16 ans et plus, résidant ou non sur le territoire de Saint-Georges, à profiter de la saison froide pour faire valoir leur talent en illustrant le paysage de Saint-Georges pendant la période hivernale.