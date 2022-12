Une Beauceronne participe à un concours de maisons en pain d'épices

Le Beauceronne Élisabeth Blais, étudiante en architecture au Cégep de Lévis, participe à un concours provincial de construction de maisons faites en pain d'épices.

Pour réaliser son projet, la jeune femme de 21 ans et résidente de Saint-Georges a notamment utilisé du glaçage coloré, des paillettes argentées comestibles, des bonbons, du sucre, de la gaufrette et bien entendu, du pain d'épices. Il aura fallu près de trente heures de travail pour en venir à ce résultat.

« Ça m'a pris plus d'heures que je ne pensais. Juste la construction, de la recette à la décoration finale, j'ai mis environ 20 heures. En plus de ça, j'ai mis cinq ou six heures pour faire les plans, j'ai aussi fait des gabarits pour les morceaux. Et après ça, il y a un autre cinq ou six heures pour faire le document final avec la vidéo de présentation, etc. », a raconté la future architecte à notre journaliste, lors d'un entretien téléphonique.

Elle a travaillé sur sa construction durant les soirées de la dernière fin de semaine de novembre. Depuis, son oeuvre est exposée dans la cuisine de ses parents, à Saint-Georges. « Je ne voulais pas la défaire (pour la manger), ça me fait trop mal au coeur », a-t-elle souligné en riant.

Ce n'est pas la première fois qu'Élisabeth construisait une maison en pain d'épices, mais c'est exceptionnel que ce soit dans ces circonstances et avec autant de critères. « On faisait ça vraiment pour le fun chaque Noël avec ma famille, là c'est sûr que c'est plus gros! »

Il faut dire que cette maison comestible mesure 12 pouces de haut, sur une surface de 15 x 13 pouces. « Il y a deux étages plus un perron, c'est quand même grand! »

Si vous voulez voter pour la maison d'Élisabeth, vous pouvez le faire jusqu'au 11 décembre en vous rendant sur la page Facebook de l'entreprise Fabelta, qui organise le concours, en cliquant sur le lien suivant: www.facebook.com/Fabelta.

L'étudiant dont la photo remportera le plus de votes, se méritera une avance de 10 points. Par la suite, ce sont cinq experts en architecture qui évalueront les candidatures. En prix: une bourse de 1 000 $ que pourrait remporter la future architecte. Le gagnant sera dévoilé le 15 décembre.