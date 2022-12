Claudie Mercier remporte le grand prix de la Soirée Mammouth

La Beaucevilloise, Claudie Mercier, a été récompensée pour son balado Perceptions lors de la Soirée Mammouth en plus d’être celle qui a remporté le plus de votes auprès des jeunes Québécois.

Ce gala était diffusé hier soir sur les ondes de Télé-Québec. Cette soirée vise à célébrer les différentes personnalités inspirantes qui ont été choisies par les jeunes. À travers, l’émission offrait des sketchs et de la musique.

Depuis sa sortie d’Occupation Double Afrique du Sud en 2019 où elle avait été finaliste, la Beauceronne a commencé à devenir de plus en plus populaire particulièrement auprès des jeunes. Elle avait lancé sa chaîne YouTube, mais il y a à peine 6 mois, elle a créé son balado où elle discute de différents sujets importants avec des personnes atypiques. Elle compte déjà plus de 11 600 abonnés fidèles.

Mentionnons que la joueuse de hockey Marie-Philip Poulin est également repartie avec un prix lors de la soirée.