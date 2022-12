Maelydée lancera son tout premier EP en janvier

La chanteuse Maelydée dévoilera son tout premier EP, intitulé Sortie, le 20 janvier prochain et il est composé de cinq titres.

Avec l'aide de son complice Frederick Leblanc aux arrangements et à la guitare, l'artiste originaire de Saint-Georges a réalisé ce projet elle-même et l'a enregistré dans son home studio à Montréal. D'après Maelydée, cet EP représente « la recherche désespérée d'un instant d'équilibre en zones de turbulences ».

Sortie sonne pop et se distingue par des textures et harmonies vocales riches, des mélodies accrocheuses et de fortes dynamiques. Les cinq titres aux touches électro et soul s'amalgament à une poésie à la fois songée et décontractée. On peut y reconnaître des influences variées, telles que de Billie Eilish, Les Louanges et Ariane Roy.

Sortie :

1. Impasse

2. Sur mes joues

3. Le soleil des autres

4. L'été m'attendra

5. Sortie

Notons que Mélissa Doyon, de son vrai nom, est une autrice-compositrice-interprète. Elle a participé aux quarts de finale de l'édition 2022-2023 du concours Ma première place des arts.