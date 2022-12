Trois nouvelles expositions à voir cet hiver dans la région

Trois nouvelles expositions ont été lancées récemment par Artistes et Artisans de Beauce dans le cadre de son programme Ensemble pour l’art d’ici!

La première s'intitule Même les images oublient, de Claude Gagné, qui sera présentée jusqu'au 16 avril 2023 dans le hall d’entrée du nouveau complexe de la MRC de la Nouvelle-Beauce à Sainte-Marie.

Cet artiste interdisciplinaire, originaire de Sainte-Marguerite, propose un corpus d’une vingtaine d’œuvres réalisées à partir de photographies numériques prises au fil des ans. Par le biais d’outils informatiques, il crée des mémoires superposées pour tenter d’imager une vision altérée des souvenirs.

Le vernissage de l’exposition a pris place le 16 novembre dernier, au même moment que l’inauguration officielle du nouveau centre administratif régional.

Environner — Alain Lapierre

Présentée jusqu'au 23 avril 2023 au bistro Les 5 Moulins à La Guadeloupe, l’exposition Environner est composée de toiles recyclées.

Sur ces œuvres, l’artiste Alain Lapierre, de Saint-Benoît-Labre, a d’abord peint des foules qu’il a ensuite partiellement effacées. Quelques années plus tard, il les a ressorties dans le but de peindre par dessus, car il les trouvait un peu sombres. Finalement, il en a gardé une partie tout en faisant disparaître le reste dans l’application gestuelle aléatoire de la peinture. Un aspect surréaliste émane de cette exposition qui apporte une réflexion intéressante sur le confinement, mais qui rappelle aussi la précarité de l’espèce humaine.

Essence de vie — Ghislaine Falardeau

Présentée aux abords de la piste cyclable de Saint-Joseph-de-Beauce, Essence de vie est une troisième exposition extérieure présentée par la ville.

Un corpus de dix œuvres à l’acrylique sur toile de l’artiste-peintre Ghislaine Falardeau s'y trouvent. Ces toiles colorées sont dédiées à la nature et à ses beautés : « Pour moi, mes œuvres représentent ma reconnaissance envers le monde qui m’entoure. Je souhaite aussi toucher les gens par d'intenses harmonies de couleurs et par de larges coups de pinceaux qui dénotent d’une gestuelle qui me mène à une liberté et un lâcher-prise », a indiqué la Georgienne.

Lancée le 9 décembre, l'exposition restera en place jusqu'au 7 mai 2023.

À propos d’Ensemble pour l’art d’ici

Ensemble pour l’art d’ici est un programme régional visant à augmenter les lieux d’expositions pour les artistes ayant un lien significatif avec la Beauce, en créant des partenariats avec des entreprises et organismes qui accueilleront des œuvres dans leurs locaux. Il permet une plus grande accessibilité à la culture au sein des trois MRC de la Beauce, tout en favorisant la professionnalisation des artistes de la région.

En tout temps, il est possible pour les organismes ou entreprises intéressées de participer au projet de s’inscrire autant au volet intérieur qu’extérieur. Toutes les informations se retrouvent sur le site web d’Artistes et Artisans de Beauce (aab-qc.ca/eai). Pour plus d’informations, vous pouvez également communiquer avec la coordonnatrice du projet, Julie Roy ([email protected] — (581) 681-0746).