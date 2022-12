La pièce «Le Psychomaton» diffusée à la télé

La pièce de théâtre Le Psychomaton, présentée en novembre dernier par des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches, est diffusée sur les ondes de NousTV Beauce-Appalaches depuis le 19 décembre et jusqu'au 7 janvier.

L’adaptation de cette pièce écrite par Anne-Marie Olivier, comédienne, auteure, metteuse en scène et directrice artistique québécoise de renom, a été interprétée par des étudiants de deuxième année du programme d’Arts, lettres et communication, profil Création et médias.

Découvrez les horaires de diffusion pour les abonnées de Cogeco au canal 555 ou Épico 100:

- Mercredi 21 décembre à 22 h 30

- Vendredi 23 décembre à 22 h 30

- Dimanche 1er janvier à 12 h 30

- Samedi 7 janvier à 13 h 00

Le Psychomaton raconte l’histoire de Josée qui ne veut rien de moins que changer le monde! Caissière de dépanneur, elle décide de dépanner le moral des gens du quartier à l’aide d’une invention que son grand ami Polo construira de ses mains. Par le hublot de ce psychomaton, nous voyons se déployer les grandes et petites misères des personnages qui ressemblent drôlement aux gens que l’on croise au quotidien, au coin de la rue.

« Le Psychomaton est une pièce qui, sous un couvert comique et léger, nous fait réfléchir sur la solitude, la collectivité et la bienveillance », a précisé Marie-Claude Bolduc. «La vulnérabilité des personnages ne se devine pas toujours, mais le psychomaton - qui « écoute » - met à jour leurs faiblesses et leur humanité. Les étudiants travaillent très fort sur cette production et le public sera très certainement touché par cette comédie existentialiste qui présente un portrait de société révélateur et criant. »