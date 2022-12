Et si on regardait des films de Noël ?

Ça y est, demain c'est le réveillon et dimanche c'est Noël! Le jour préféré des enfants (et des adultes) arrive enfin.

Pour l'occasion, on vous propose quelques idées de films de Noël à regarder bien au chaud dans votre divan. D'autant plus qu'avec cette météo, quoi de mieux que de savourer des chocolats chauds et des pop corn en famille ou entre amis?

Pour ceux qui aiment les classiques à l'ancienne:

- La guerre des tuques (1984)

- Le sapin à des boules (1989)

- Maman j'ai raté l'avion ! (1990)

- Le miracle de la 34e rue (1994)

- Le Grinch (2000)

- Le lutin (2003)

Pour les amateurs de films d'animation:

- Boréal Express (2004)

- Le Noël d'Angela (2017)

- Les chroniques de Noël (2018)

- Klaus (2019)

- Scrooge: un (mé)chant de Noël (2022)

Pour les plus émotifs:

- Les mères indignes se tapent Noël (2017)

- Flocons d'amour (2019)

- Notre plus belle saison (2020)

- Holidate (2020)

- Lovehard (2021)

- Le journal de Noël (2022)

Aussi, pour ceux qui souhaitent en profiter pour faire une sortie en famille, le film 23 Décembre est présentement au cinéma. Il s'agit d'un film québécois dont le synopsis commence ainsi : « C'est le 23 décembre, avant-veille de Noël. Une tempête s'apprête à s'abattre sur le Québec. » C'est marrant, on dirait que ce scénario nous dit vaguement quelque chose...

Notez également que plusieurs plateformes proposent des courts-métrages sur le thème de Noël à partir de dessins animés connus. On retrouve par exemple Shrek ou les Minions sur Netflix, et Mickey sur Disney+.