Quoi faire en Beauce du 6 au 8 janvier?

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 6 janvier

Sentier féérique

Il reste un peu plus d'une semaine aux illuminations du sentier féérique. Venez vite faire un tour sur l'île Pozer pour les admirer et marcher au son de la musique!

Où: Île Pozer, Saint-Georges

Quand: toute la journée et la soirée

Hockey et patinage libre

De 14 h à 15 h , hockey libre pour les moins de 12 ans, de 15 h à 16 h, hockey libre pour les 13 ans et plus et de 16 h à 17 h, patinage libre.

Où: patinoire Structures St-Joseph du Centre Frameco, Saint-Joseph



Hockey et patinage libre à Saint-Éphrem

Patin libre de 14 h à 15h et hockey libre de 15 h à 16 h.

Où: Saint-Éphrem-de-Beauce

Soirée danse country-pop

Souper et soirée country. Cours et animation par DJ Steph-Ly.

Où: Salle municipale de Saint-Jules

Quand: dès 18 h

Samedi 7 janvier

Collecte de bouteilles et canettes vides

Collecte au profit du club Lions de Tring-Jonction, Saint-Frédéric, Saint-Jules et Saint-Séverin.

Où: les membres passeront aux portes

Quand: toute la journée

Une fête pour les 40 ans de Parrainage Jeunesse

Les familles et tous les visiteurs pourront patiner gratuitement. Il y aura du maquillage pour enfants, de l’animation avec mascottes, des ateliers de bricolages et des tirages. Des patineuses du Club de patinage artistique de Beauceville feront aussi une animation sur la glace dans le milieu de l’après-midi.

Où: Aréna EJM-René Bernard à Beauceville

Quand: de 14 h à 17 h

Atelier d'écriture créatif avec Catherine Trudeau

Atelier d'écriture créatif avec Catherine Trudeau (en zoom) pour les 10 à 14 ans. Un concours suivra cet atelier et tu cours la chance de gagner 1 500 $ en bourse d'étude en participant. Inscription obligatoire.

Où: Bibliothèque Luc-Lacourcière, Saint-Victor

Quand: de 13 h à 15 h

Dimanche 8 janvier

Parc aquatique

Bain libre avec le parc aquatique à la piscine de Saint-Évariste.

Où: Piscine municipale, Saint-Évariste

Quand: de 13 h à 16 h

Patinage libre à Saint-Éphrem

Patin libre.

Où: Saint-Éphrem-de-Beauce

Quand: de 10 h 30 à 11 h 20