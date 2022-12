Une fête pour les 40 ans de Parrainage Jeunesse

Afin de célébrer leurs 40 ans d’existence, l’organisme Parrainage Jeunesse convie la population à une fête sur glace à l’aréna EJM-René Bernard à Beauceville le 7 janvier de 14 h à 17 h.

Pour l’occasion, les familles et tous les visiteurs pourront patiner gratuitement pendant l’après-midi à l’aréna de Beauceville. Au menu, il y aura du maquillage pour enfants, de l’animation avec mascottes, des ateliers de bricolages et des tirages. De plus, des patineuses du Club de patinage artistique de Beauceville feront aussi une animation sur la glace dans le milieu de l’après-midi.

« Nous voulions faire un clin d’œil à la municipalité où tout a commencé pour nous, il y a déjà 40 ans. Depuis nos débuts, nous nous efforçons de créer des liens forts avec notre communauté en Beauce-Etchemins. Et pour nous, la meilleure façon de célébrer est d’offrir une activité amusante et accessible pour tous. Ainsi, nous voulons promouvoir le mentorat, l’organisme et surtout l’importance de donner du temps de qualité aux jeunes pour les aider à bien grandir. Nous espérons que la population et notre clientèle puissent fêter en grand nombre avec nous », lance M. Jean-François Fecteau, directeur général de l’organisme.

Créateurs de liens durables depuis 40 ans

Fondé le 7 janvier à Beauceville en 1983, le Centre de parrainage de la jeunesse de Beauce, mieux connu sous le nom de Parrainage Jeunesse, est un organisme mentorat pour les jeunes de 3 à 17 ans en Beauce-Etchemins.

Ayant son siège social désormais à Saint-Georges, l’organisme compte plus de 70 bénévoles répartis dans son programme de mentorat jeunesse, le conseil d’administration et son Service d’entraide Mamie-Soleil. Sa mission est d’offrir un accompagnement aux jeunes pour favoriser leur mieux-être et le développement de leur plein potentiel.

En 2023, l’organisme souhaite recruter davantage de bénévoles après une dure pandémie. « Ces dernières années ont été particulièrement difficiles pour nos familles et nos bénévoles, cela s’est reflété dans notre recrutement de bénévoles. Nous devons regarnir notre banque de mentors afin de réaliser des jumelages de qualité selon les intérêts des enfants en attente d’un mentor et leurs lieux géographiques. Nous lançons donc un appel de solidarité aux gens qui aimeraient vivre cette expérience pour transformer la vie des jeunes, mais aussi celle des bénévoles », mentionne Sarah Labbé, intervenante jeunesse.

« Depuis quatre décennies, nous sommes créateurs de liens durables grâce à l’implication citoyenne d’adultes désirant offrir de leur temps à des jeunes de la communauté. Déjà, des centaines d’enfants ont pu vivre cette expérience enrichissante avec des mentors que nous appelons aussi “parrains ou marraines”. En 40 belles années, il y en a eu des amitiés qui se sont tissées grâce à des activités comme nous organisons le 7 janvier. C’est donc un rendez-vous », conclut M. Fecteau.