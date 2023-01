C'est l'Épiphanie aujourd'hui!

L'Épiphanie, aussi appelé jour des Rois, est une fête catholique en symbole de la présentation de l'enfant Jésus aux Rois mages.

Au delà de la religion, cette journée est maintenant célébrée par de nombreuses familles autour de la traditionnelle galette des Rois. Le secret de son succès? La frangipane!

Les pâtissiers qui la préparent, cachent une fève à l'intérieur, parfois deux mêmes. Ceux qui ont la chance de les avoir, sans se cassé une dent, sont alors élus Roi ou Reine. Saviez-vous que les personnes qui collectionnent les fèves sont appelés « fabophiles »?

Dans mon pays natale, en France, on a pour coutume de demander à une personne (souvent un enfant) de se cacher sous la table pour déterminer la distribution des parts. Cela évite toute tricherie et c'est surtout assez drôle. Aussi, on accompagne la galette d'un verre de cidre breton.

Et vous, c'est quoi votre tradition en ce jour ?