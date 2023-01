Saint-Georges: les inscriptions pour le concours de sculpture sur neige sont ouvertes

Les inscriptions pour le concours de sculpture sur neige, organisé par la ville de Saint-Georges, sont ouvertes.

L'événement aura lieu du 3 au 5 février prochain et les sculpteurs pourront oeuvrer le vendredi en après-midi ainsi que la journée du samedi. Le lendemain, il y aura la prise des photos officielles des sculptures, le vote pour le prix « Coup de Cœur » du public et les juges se déplaceront pour évaluer les sculptures.

Le tout se terminera par une remise de participation et des bourses aux gagnants. La sculpture élue Coup de coeur remportera 75 $. Pour les autres prix, il y aura 300 $, 200 $ et 100 $ à gagner. Aussi, trois prix de 75 $ seront tirés au hasard parmi tous les participants ayant complété leur sculpture. Enfin, une carte-loisirs valable pendant un an sera remise à tous les participants ayant complété leur sculpture.

Pour s'inscrire, il faut écrire à [email protected] ou appeler le 418 228-8155, poste 4689, sur les heures d’ouverture du Service des loisirs.

Cette année, le tout se déroulera au parc Pomerleau, situé près du boulevard Dionne dans l'ouest de Saint-Georges. C'est gratuit.