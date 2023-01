Quoi faire en Beauce du 13 au 15 janvier?

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 13 janvier

Sentier féérique

Il reste un peu plus d'une semaine aux illuminations du sentier féérique. Venez vite faire un tour sur l'île Pozer pour les admirer et marcher au son de la musique!

Où: Île Pozer, Saint-Georges

Quand: toute la journée et la soirée

Le Flocon d'Or

En famille ou entre amis, partez à sa recherche grâce à un rallye GPS dans une ambiance féérique unique.

Où: Boisé du Parc du Faubourg, Saint-Lambert-de-Lauzon

Quand: jusqu'au 15 janvier

Soirée de danse casino

Au début de la soirée de 19h à 19h45 il y a du monde qui vont enseigner une danse de partenaires ensuite ça va être une belle soirée de danse Country

Où: Club de golf de Beauceville

Quand: dès 19 h

Samedi 14 janvier

Conférence : Nos oiseaux en hiver

Apprenez à : Nourrir les oiseaux en hiver, Fabriquer une cabane maison et plus encore avec Jean-Luc Giroux.

Où: Salle Noël Lessard, Saint-Victor

Quand: de 13 h à 16 h

On bouge à Saint-René

Pour la première animation, venez jouer en famille à des jeux sur la neige, pratiquer vos tirs de balles de neige et pêcher des prix de participation.

Où: Parc du centre sportif de Saint-René

Quand: de 13 h à 15 h

Dimanche 15 janvier

Les contes de Sainte-Trop-Loin

Une activité pour tous!

Où: bibliothèque Laurette-Nadeau Parent, Saint-Isidore

Quand: à 11 h

La majorité des patinoires de toutes les municipalités de la Beauce sont également ouvertes, mais vérifiez auprès des responsables avant de vous présenter.