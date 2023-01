Isa Morin lance son album le 26 janvier

L’artiste de Notre-Dame-des-Pins Isa Morin lance son tout premier album le 26 janvier au restaurant Le Baril Grill de Saint-Georges.

Accompagnée de six musiciens et une choriste, elle présentera ses sept titres de son album intitulé « JE t’aime comme ça » dès 17 h 30.

Rappelons que l’auteur-compositrice-interprète avait sorti son premier morceau original en octobre 2022. Elle a collaboré avec des grands de la musique québécois tels qu’André Lavergne à la réalisation, Pierre-Emmanuel Beaudoin, Martin Bolduc, Grégoire Painchaud, Marie-Claire Linteau, Éric Dion et Sylvain Grenier.

Présentation de l’album

Isa Morin a toujours aimé chanter et écrire. Faire vivre des émotions à travers les chansons. La joie de vivre sur « Mon beau », l’attendrissement avec « Comment on fait », quand les portes de l’amitié et de l’amour s’ouvrent, on fredonne « Je t’aime comme ça ». « Te revoir » a été écrite pendant la pandémie, loin de ceux qu’on aime. « Envole-toi » parle d’une fin de vie, sous la forme d’un livre d’histoire que l’on raconte à un ami, « Charmeur » évoque les dangers de côtoyer des gens toxiques. La pièce « Hockey Mom » sera le prochain extrait lancé dans les radios le 26 janvier 2023 et c’est un hommage à toutes ces mamans qui se dévouent corps et âmes pour leurs enfants qui jouent à ce sport si rassembleur.