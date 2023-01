Une minisérie sur la tragédie de Lac-Mégantic

La tragédie de Lac-Mégantic fêtera son dixième triste anniversaire cette année. Pour l’occasion, le réalisateur Alexis Durand-Brault et l’auteur Sylvain Guy ont fait de l’évènement une minisérie de huit épisodes : Mégantic.

Seuls les abonnés du Club illico pourront dès le 9 février suivre cette série, qui par ses premières images dévoilées lundi risque d’être forte en émotion et rappeler l’évènement qui est le plus grand déversement pétrolier terrestre survenu en Amérique du Nord, qui a anéanti le centre-ville et causé la mort de 47 personnes.

Les épisodes de 60 minutes porteront sur le destin des victimes et les conséquences de la tragédie sur les survivants. Le but des auteurs et d’humaniser cette tragédie.

On peut retrouver dans les acteurs Lauren Hartley, Olivier Gervais-Courchesne, Catherine Paquin-Béchard, Joakim Robillard, Bruno Marcil, Éric Robidoux, Fred Eric Salvail, Isabelle Guérard, Julie Trépanier, Jean-Philippe Perras, Karl Farah, Simon Lacroix, Duane Murray, Julie Ringuette, Luc Senay et Carla Turcotte.

