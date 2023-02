Le Gala InfluenceCréation c'est ce soir!

La toute première édition du Gala InfluenceCréation aura lieu ce soir à la Tohu, à Montréal, et vous pourriez y reconnaître certains visages beaucerons.

En effet, on y retrouvera notamment Claudie Mercier, de Beauceville, qui a été sélectionnée par le jury dans trois catégories que sont: divertissement, TikToker de l'année et Youtubeur de l'année. Deux entreprises sont également parmi les sélectionnés du Gala, soit KaseMe et Pizza Salvatoré, dans la catégorie Entreprise de l'année.

Rappelons que le Gala InfluenceCréation vise à honorer les créateurs et créatrices de contenu du Québec qui ont un impact positif sur les gens, et ce, grâce à leur personnalité, leurs connaissances et leur expertise.

L'événement sera webdiffusé sur TikTok, Facebook, YouTube et Twitch à partir de 19 h 30.

Les profits seront remis à la fondation Jasmin Roy pour lutter contre la cyberintimidation.