Une centaine de personnes au Repas-partage du CJE Beauce-Sud

Le 9e Repas-partage de la nouvelle année, organisé par le Trait d’union du Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) Beauce-Sud, a connu un franc succès lors de la soirée du samedi 4 février.

Plus d'une centaine de personnes, originaires de 13 pays, ont participé à cet événement mis en place par le service d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants en Beauce Sartigan du CJE, en collaboration avec le Cégep Beauce-Appalaches, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin ainsi que le Solstice Festival et soutenu financièrement par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Malgré le froid glacial qui sévissait à l’extérieur, l’événement ayant eu lieu au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière, a été en mesure de rassembler une centaine de personnes au total, soit quelque 85 adultes et une vingtaine d’enfants, le tout incluant non seulement les participants, mais également les membres du comité organisateur de l’activité, de même que les généreux bénévoles ayant donné de leur temps ce soir-là.

Les convives provenaient d’une dizaine de pays à travers le monde, plus précisément de l’Algérie, du Cameroun, du Canada, de la Colombie, du Costa Rica, de Cuba, de la France, de l’île de la Réunion, du Liban, de la Martinique, des Philippines, de la Tunisie et de l’Ukraine.

Que ce soit un berkoukes algérien, un poulet aux patates à la camerounaise, un riz au lait colombien, une tartiflette française, un plat aux lentilles libanais nommé moujaddara, un Beef Chao Fan philippin, un rougail saucisses ou un riz zembrocal réunionnais, des tajines tunisiennes ou encore dessaucisses dans le sirop d’érable du Québec, des pâtés à la viande canadiens et un gâteau beauceron à l'érable, les invités ont pu découvrir des saveurs internationales variées, tant du côté des plats principaux que du côté des desserts offerts à l’une ou à l’autre des tables du buffet proposé à tous.

En ce qui concerne la portion musicale de la soirée, il y a eu une prestation sur scène de Maude Filion, à l'animation et à la gigue, et de Daniel Fréchette, au violon. Au cours de leur spectacle très participatif, ceux-ci ont notamment appris aux gens présents à giguer en plusieurs étapes et à jouer de la cuillère, en plus de leur donner un cours de danse en ligne québécoise.

Ayant interprété plusieurs chansons connues du public telles que Bamboléo des Gipsy Kings, par exemple, l’artiste mexicain Chico Garcia a quant à lui permis aux personnes immigrantes et aux Beaucerons sur place de poursuivre la fête en chantant et en dansant.

Notons que toute l’équipe du CJE Beauce-Sud tient à remercier chaleureusement les convives qui se sont déplacées malgré la température peu clémente ainsi que toute personne qui s’est impliquée, de près ou de loin, afin de mettre sur pied un tel événement interculturel d’envergure.

La 10e édition du Repas-partage se déroulera en début d’année 2024!