Jacques Samson expose ses sculptures au Musée Marius-Barbeau

Le Musée Marius-Barbeau présente l'exposition intitulée MONSTRATIO de Jacques Samson, composée d'une série de sculptures très dynamiques et d'une série ancrée dans la matière, jusqu'au 9 avril 2023.

Dans ces deux séries, les trajectoires proposent une exploration des principes de construction et de logiques que l’on retrouve dans le règne animal ou végétal pour créer des formes hybrides. En s’inspirant de la nature, il s’amuse à démonter et décortiquer des formes organiques, des plus simples aux plus complexes, pour les transposer dans une esthétisation ludique de l’art.

Certaines sculptures sont autoportantes, d’autres accrochées au mur. On en retrouve également sur socle, munies de moteurs rotatifs et de lumières LED qui permettent de mettre en valeur le mouvement et de créer un jeu d’ombre et de lumière.



L’aspect ludique de ses oeuvres occupe toujours une place importante dans sa production et il souhaite éveiller la curiosité par le jeu pour que la contemplation mute en questionnement sur les lois de la nature et de l’univers.



C’est à la fois une invitation à la rêverie et à la quête de sens.

Jacques Samson est détenteur d’une maîtrise en arts plastiques de l’Université Laval de Québec. Il a suivi plusieurs formations pour perfectionner diverses techniques de sculpture ici et à l’étranger. On a pu voir son travail dans des expositions individuelles à Québec ainsi que dans plusieurs manifestations collectives. Tout en poursuivant sa carrière artistique, il est chargé d’enseignement et technicien responsable de l’atelier de métal à l’Université Laval de Québec. Quelques-unes de ses œuvres font partie du patrimoine du programme d'Intégration des arts à l’architecture.

Pour plus d’informations, consultez le site internet du musée au www.museemariusbarbeau.com ou la page Facebook. Le Musée Marius-Barbeau est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 16h30 et le dimanche de 11h à 16h.